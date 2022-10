Feuerwerk von Tatar: Rapid-Spieler „müssen ihr Herz in die Hand nehmen“

via

via Sky Sport Austria

Im Vorfeld der Nachtragspartie des SK Rapid gegen Hartberg hat sich Sky-Experte Alfred Tatar in Rage geredet.

Der 59-Jährige sagte über den Kader der Hütteldorfer: „Ich glaube, dass der Kader von Rapid gut für die Bundesliga ist. Die Sache ist, wenn sich Spieler innerhalb des Kaders verstecken.“ Tatar zog Stahinja Pavlovic von Red Bull Salzburg als Beispiel herbei. Der Serbe nahm beim Meister sein Schicksal selbst in die Hand und entwickelte sich in den letzten Wochen zu einer festen Größe in der Abwehr.

„Leader geht nur über Leistung“

Die Frage der fehlenden Führungsspieler bei Rapid stellt sich für Tatar nicht: „Leader geht immer nur über Leistung. Jeder Spieler ist für seine eigene Leistung verantwortlich, nicht der Mitspieler.“ Der langjährige Sky-Experte fügte an: „Es hindert niemand Grüll, Greil, Kerschbaum, Burgstaller, Pejic, dass sie endlich rennen und ihr Herz in die Hand nehmen. Ich vertrage dieses ‚arm sein‘ nicht im Sport. Du bist ein Profi, geh raus und gewinne.“

