Feyenoord-Fans trollen Wernitznig auf Instagram

via

via Sky Sport Austria

Nach der 1:4-Pleite im Europa-League-Heimspiel gegen den Wolfsberger AC müssen einige Feyenoord-Fans scheinbar ihren Frust abbauen. Ihr Opfer war schnell gefunden: Christopher Wernitznig bekommt derzeit tausende Kommentare unter seinem neuesten Foto auf Instagram.

Der 30-Jährige holte bei Feyenoord in der 4. und in der 13. Minute je einen Elfmeter heraus. Vor allem der zweite Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Srdjan Jovanovic nach einem vermeintlichen Foul an Wernitznig war fragwürdig.

Feyenoord-Fans posten nun auf dem Instagram-Profil von Wernitznig jede Menge Clown-Emojis. Sein neuestes Foto auf einem Berggipfel hat so bereits über 11.000 Kommentare erhalten.