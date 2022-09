Feyenoord holt vor Sturm-Duell Derbysieg

Die nächsten Europacup-Gegner von Sturm Graz und der Wiener Austria sind am Wochenende ungeschlagen geblieben. Feyenoord – am Donnerstag vor heimischer Kulisse Kontrahent von Sturm in der Europa League – gewann am Sonntag das Rotterdamer Derby gegen Sparta klar mit 3:0. Österreichs Teamspieler Gernot Trauner spielt für Feyenoord in der Verteidigung durch. Austrias nächster Conference-League-Gegner Lech Posen musste sich in Polens Liga mit einem 2:2 bei Pogon Stettin begnügen.

Für Feyenoord schoss Orkun Kökcu (5.) früh die Führung heraus, Javairo Dilrosun (35.) und Santiago Gimenez (73.) rundeten den Sieg ab. Der Conference-League-Finalist der Vorsaison ist derzeit mit fünf Siegen und einem Remis aus sechs Runden Zweiter der Tabelle der Ehrendivision hinter dem makellosen Ajax Amsterdam.

(APA) / Bild: Imago