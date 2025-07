Feyenoord tobt: Al-Nassr bläst Rekord-Transfer auf den letzten Metern ab

Al-Nassr sorgt für Aufregung: Der Klub von Superstar Cristiano Ronaldo hat den eigentlich schon vereinbarten Transfer von Feyenoord-Innenverteidiger Dávid Hancko auf den letzten Metern platzen lassen. Der 27-jährige Vereinskollege von ÖFB-Teamspieler Gernot Trauner war schon ins Trainingslagers des saudischen Erstligisten nachgereist, war dort aber nicht willkommen.

„Er war sich mit Al-Nassr einig, Feyenoord ebenfalls. Dann lassen sie ihn ins Trainingslager kommen, nur um ihm plötzlich mitzuteilen, dass er dort nicht mehr willkommen ist. So etwas hat es noch nie gegeben“, ließ der Rotterdamer Pressesprecher Raymond Salomon am Dienstagabend gegenüber niederländischen Medien über den Vorgang mit dem tschechischen Nationalspieler verlauten. „Es ist skandalös, wie die Leute von Al-Nassr mit Dávid umgegangen sind.“

Hancko sollte den Niederländern inklusive Boni 40 Millionen in die Kassen spülen – das wäre ein neuer Rekord für den Eredivisie-Klub gewesen. Im Trainingslager in Österreich, sei der Verteidiger aber nicht willkommen gewesen, isoliert worden und habe in einem anderen Hotel gewartet, dass die Situation gelöst wird. Feyenoord teilte bereits mit, ihn nun wieder vollständig zu unterstützen.

(Red.) / Foto: IMAGO