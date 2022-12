FIFA-Council entscheidet über Club-WM 2023

Das Council der FIFA entscheidet am Freitag über Ausrichter und Datum der Club-WM 2023. Das geht aus der am Mittwochabend veröffentlichten Agenda der Sitzung in Doha hervor. Im Vordergrund steht eine Austragung im Februar. Festgelegt werden zwei Tage vor dem WM-Finale auch die Regularien für das Mini-Turnier, das zu Beginn dieses Jahres in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgerichtet worden war – da noch im Format mit sieben Mannschaften.

Ursprünglich hätte bereits im Sommer 2021 ein neues Turnier mit 24 Mannschaften in China stattfinden sollen. Wegen der coronabedingten Verschiebung der EM 2020 und der Copa América um ein Jahr war das reformierte Turnier aber ebenso verlegt worden. Außerdem waren die Pläne für das neue Format mit mehr Mannschaften erst einmal ausgesetzt worden.

(APA)/Bild: IMAGO