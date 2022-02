FIFA meldet fast 20 Millionen WM-Karten-Bestellungen

Der Fußball-Weltverband FIFA meldet erfreut einen großen Andrang auf die Tickets für die umstrittene WM in Katar Ende dieses Jahres. 17 Millionen Kartenbestellungen seien in der ersten 20-tägigen Periode eingegangen, teilte die FIFA am Dienstag mit – die meisten aus dem Gastgeberland. Allein für das Finale am 18. Dezember im Lusail-Stadion kamen 1,8 Millionen Anfragen zusammen.

Das FIFA-Ticketzentrum überprüft die Bestellungen und wird die Eintrittskarten ab dem 8. März per Los zuteilen. Je nach Verfügbarkeit wird es eine weitere Periode der ersten Verkaufsphase geben.

(SID)

Bild: Imago