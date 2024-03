FIFA sagt WM-Qualifikationsspiel Nordkorea gegen Japan ab

Der Fußball-Weltverband FIFA hat das für Dienstag geplante WM-Qualifikationsspiel zwischen Nordkorea und Japan abgesagt. Wegen eines fehlenden Ersatzspielortes und aus Mangel an Terminen wird die Partie auch nicht nachgeholt.

Das teilte die FIFA am Samstag mit und kündigte an, den Fall für eine Entscheidung über die Spielwertung an das Disziplinarkomitee weiterzuleiten. Das deutet darauf hin, dass die Begegnung mit 3:0 für Japan gewertet wird.

Nordkorea hatte am Mittwoch nach Angaben des Asiatischen Fußball-Verbandes AFC mitgeteilt, dass es die Partie in Pjöngjang aufgrund „unvermeidbarer Umstände“ nicht ausrichten könne und um eine Verlegung an einen neutralen Ort gebeten. Einzelheiten gab der AFC nicht bekannt.

