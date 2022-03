FIFA verurteilt Gewaltausbruch in Mexiko: Mindestens 26 Verletzte

via

Bei heftigen Ausschreitungen zwischen rivalisierenden Fans sind mindestens 26 Personen beim mexikanischen Fußball-Erstligaspiel zwischen Queretaro und Atlas verletzt worden. Drei von ihnen befinden sich in „kritischem Zustand“ im Krankenhaus. Der Weltverband FIFA schrieb in einer Stellungnahme, man sei „geschockt von diesem tragischen Vorfall“. Die FIFA werde den mexikanischen Verband bei der Aufarbeitung unterstützen: „Für Gewalt ist im Fußball absolut kein Platz.“

Im WM-Stadion Corregidora war es in der 63. Minute zu heftigen Auseinandersetzungen rivalisierender Hooligans gekommen. Als das Spielfeld gestürmt wurde, kam es zum Abbruch der Begegnung. Die Spieler mussten sich in den Kabinen in Sicherheit bringen.

26 Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, drei von ihnen konnten die Klinik bereits wieder verlassen. Die übrigen hätten mitunter schwere Verletzungen davongetragen, teilte Queretaros Gouverneur Mauricio Kuri mit: „Auch wenn es keine Toten gibt, können wir nicht sagen, dass dies nicht eine Tragödie ist.“

Das Sicherheitspersonal war massiv überfordert, die Situation für alle Anwesenden höchst gefährlich. „Diejenigen, die die Verantwortung für die fehlende Sicherheit im Stadion tragen, werden dafür bestraft. Die Sicherheit unserer Spieler und Fans hat oberste Priorität“, sagte der mexikanische Liga-Präsident Mikel Arriola.

