FIFA weist Belgien-Beschwerde ab: Balogun darf spielen

Folarin Balogun ist im WM-Achtelfinale am Dienstag (02:00 Uhr) gegen Belgien für das US-Nationalteam spielberechtigt.

Wie der Weltverband FIFA am Montagabend mitteilte, wurde ein Protest Belgiens gegen die Aussetzung der Rotsperre des Stürmers auf Bewährung abgewiesen. Davor hatte der belgische Verband (RBFA) der FIFA schwere Vorwürfe gemacht und verlangt, eine Kopie der Entscheidung sowie eine Erläuterung des angewandten Verfahrens zu bekommen.

Als einzige Reaktion habe der RBFA ein Schreiben der FIFA erhalten, in dem sie erklärte, die Korrespondenz als Berufung zu werten. Zudem teilte der Weltverband den Angaben nach mit, dass bereits ein Richter bestellt worden sei und dem RBFA nur wenige Stunden blieben, um diese Berufung zu vervollständigen.

Nach den eigenen Regularien der FIFA sei eine Berufung aber nur zulässig, wenn dem Berufungsführer zuvor die begründete Entscheidung zugestellt wurde, so der RBFA. „Obwohl der RBFA lediglich berechtigte Erklärungen verlangte, konstruierte die FIFA selbst ein Berufungsverfahren und sorgte zugleich dafür, dass dieses als unzulässig eingestuft werden würde“, hieß es im Statement der Belgier.