Final-Duell mit Spanien: Messi will Titel mit Argentinien verteidigen

Der Fußball-WM-Titel wird am Sonntag (21.00 Uhr MESZ) in East Rutherford bei New York im Finale zwischen Spanien und Argentinien vergeben.

Für die Iberer mit ihrem Jungstar Lamine Yamal wäre es der insgesamt zweite Triumph, der erste seit 2010. Argentinien peilt den vierten Titelgewinn und die erfolgreiche Titelverteidigung an – dies gelang zuletzt Brasilien im Jahr 1962. Lionel Messi hofft darauf, den begehrten Pokal zum zweiten Mal in die Höhe zu stemmen.

Während die favorisierten Spanier in den K.o.-Runden unter anderem gegen Portugal und Frankreich glänzten und immer nach regulärer Spielzeit siegten, überzeugten die Argentinier vor allem dank Messi und ihrem Kampfgeist. In der zweiten Turnierphase musste die „Albiceleste“ zweimal in die Verlängerung und machte zudem zweimal einen Rückstand wett. Beide Finalteams waren bei dieser WM auch gegen Österreich im Einsatz – Argentinien gewann gegen die ÖFB-Auswahl in der Gruppenphase 2:0, Spanien im Sechzehntelfinale 3:0.