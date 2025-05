Final-Erfolg gegen Schweiz: USA ist Eishockey-Weltmeister

Die USA sind neuer Eishockey-Weltmeister. In einem umkämpften Endspiel gegen die Schweiz traf Tage Thompson am Sonntag in Stockholm in der dritten Minute der Verlängerung zum verdienten 1:0-Finalsieg der Amerikaner. Für die USA ist es der dritte Titel bei Weltmeisterschaften, der erste seit 1960. Die Schweiz kassierte nach 2013, 2018 und 2024 die vierte bittere Final-Niederlage.

Gastgeber Schweden sicherte sich davor gegen das Überraschungsteam Dänemark die Bronzemedaille. In Stockholm bezwang der elffache Weltmeister den Co-Gastgeber mit 6:2. Für die Schweden endete das Heimturnier trotz Rang drei enttäuschend, für Kanada-Bezwinger Dänemark war der Halbfinal-Einzug der größte Erfolg bei einer WM.

Schweiz bekommt USA nicht in den Griff

Die Schweizer waren mit einem 6:0 gegen Österreich und 7:0 gegen Dänemark locker ins Endspiel spaziert. Die USA eliminierten mit Finnland (5:2) und Schweden (6:2) deutlich größere Namen und waren ein ganz anderes Kaliber. Der Schweizer Torhüter Leonardo Genoni musste vor 12.530 Zuschauern in der Avicii Arena gleich mehrfach sein Können zeigen, der 37-Jährige bewahrte sein Team vor einem frühen Rückstand und musste im Verlauf der Partie einige Paraden zeigen.

Die nervösen Schweizer bekamen die dynamischen US-Amerikaner nicht wirklich in den Griff. Genoni entschärfte auch einen schwach geschossenen Penalty von Conor Garland (26.). Selbst in Unterzahl hatten die USA bessere Chancen. Beide Teams nahmen im Laufe der Partie dann weniger Risiko. Powerplay-Möglichkeiten wurden nicht genutzt. Die US-Amerikaner, mit einem Schnitt von 24 Jahren die jüngste WM-Mannschaft, kamen jedoch immer wieder zu guten Gelegenheiten. 39:24 Torschüsse lautete die Statistik nach Ende der regulären Spielzeit zugunsten der Auswahl von Trainer Ryan Warsofsky.

Nach 60 torlosen Minuten ging es im drei-gegen-drei in die Overtime. Der bei den Buffalo Sabres unter Vertrag stehende Thompson nahm bei einem Gegenstoß Fahrt auf und ließ Genoni mit einem satten Abschluss keine Chance.

Schweden gewinnt Bronze gegen Dänemark

Die Schweden brachte Mikael Backlund von den Calgary Flames im zweiten Drittel mit einem Doppelschlag (26., 30.) in Führung. Nach den Toren von Marcus Johansson (38.) und Lucas Raymond (43.) sah alles nach einem klaren Erfolg der Tre Kronor aus. Doch Nick Olesen (44.) und der bei den Winnipeg Jets engagierte Nicolaj Ehlers (47.) konnten für den Außenseiter verkürzen. Wieder Johansson (49.) machte mit seinem zweiten Treffer die dänischen Hoffnungen auf ein Comeback aber zunichte, Mika Zibanejad (56.) sorgte für den Endstand.

(APA) / Bild: Imago