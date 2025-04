„Finale das Ziel“ – Salzburg mit breiter Brust ins Youth-League-Halbfinale

Mit viel Selbstvertrauen geht Salzburgs Nachwuchs am Freitag (um 14 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X) in Nyon ins Youth-League-Halbfinale gegen Trabzonspor.

Nach starken Vorstellungen im Verlauf der Saison visieren die Jungbullen die Wiederholung des Titels 2017 an, als Finalgegner am Montag (um 18 Uhr ebenfalls live Sky) kommen der FC Barcelona und AZ Alkmaar in Frage. Wie schon in den beiden ersten Partien der K.o.-Phase muss man allerdings ohne Goalgetter Phillip Verhounig auskommen.

Ausfälle bei den „Jungbullen“

Trainer Daniel Beichler muss aber nicht nur den achtfachen Saisontorschützen wegen einer Adduktorenblessur vorgeben, im Sturm fehlen verletzungsbedingt auch Oghenetejiri Adejenughure und Enrique Aguilar. Zudem sind mit Edmund Baidoo, Joane Gadou, Valentin Sulzbacher und Tim Trummer wichtige Spieler aktuell für Salzburgs Titelkampf in der Bundesliga abkommandiert.

Im Viertelfinale war es Aguilar, der das Goldtor zum 1:0 gegen Titelverteidiger Olympiakos Piräus erzielte; es war der siebente, nimmt man das im Elferschießen gegen Celtic Glasgow gewonnene Sechzehntelfinale dazu, achte Sieg im neunten Spiel. Kaliber wie Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain und Atletico Madrid wurden dabei u.a. bezwungen. „Es wäre ein Wunder, wenn die Brust nicht breit wäre“, versicherte Tormann Christian Zawieschitzky.

Trabzonspor nahm drei italienische Teams aus dem Turnier

Trabzonspor besitzt im Nachwuchsbereich zwar keinen großen Namen, Beichler warnte dennoch vor den Türken, die in der K.o.-Phase Juventus Turin, Atalanta Bergamo und Inter Mailand eliminierten. „Sie haben in diesem Frühjahr drei italienische Teams ausgeschaltet, das spricht für sich“, betonte der 36-Jährige. „Sie sind eine brutal leidenschaftliche Mannschaft und haben einen richtig starken Teamspirit drinnen.“