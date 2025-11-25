Finale! Die Gesichter hinter Österreichs U17-WM-Erfolg

Ein historischer Sieg! Österreichs U17-Nationalmannschaft gewann das Halbfinale gegen Italien mit 2:0 und zieht damit ins Endspiel ein. Zum ersten Mal in der Geschichte schaffte es eine österreichische Fußball-Nationalmannschaft in ein WM-Finale.

Jakob Pokorny

Pokorny führt die Mannschaft als Kapitän aufs Feld und direkt ins Finale!

Begonnen hat die Karriere des 17-jährigen Innenverteidigers im Jahr 2014 beim KAC 1909. Später hat er in die Jugend des WAC gewechselt. Im Februar 2022 folgte ein Abstecher in die Liefering Jugend, fünf Monate später wechselte er in die Akademie von Red Bull Salzburg, wo er alle Altersklassen durchlaufen hat. Aktuell spielt der Kärntner in der U18 der AKA Red Bull Salzburg und beim FC Liefering.

Für Österreich läuft Pokorny seit der U15 auf. Sein Debüt in der U17 gab er im September 2024. Bis auf ein Match – gegen Neuseeland in der Gruppenphase – stand der Kapitän bei jedem WM-Match die volle Spielzeit am Platz.

U17-Kapitän Pokorny strahlt nach Halbfinale: „So viele Emotionen im Kopf“

Johannes Moser

Mit acht Toren bei der laufenden WM hat sich Johannes Moser nicht nur ins Rampenlicht geschossen, sondern auch auf Platz 1 der Torschützenliste des Turniers!

Er blickt auf eine ähnliche Karriere wie Pokorny zurück. Seine Karriere begann 2013 bei der SK Treibach Jugend, führte ihn über den KAC 1909 in die Akademie von Red Bull Salzburg – und schließlich zum FC Liefering, wo er seit Sommer 2025 auf Torejagd geht.

Für Österreich trägt Moser schon seit der U15 das Nationaltrikot. Bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar ist Moser aktuell nicht zu übertreffen: Kein anderer Spieler des Turniers trifft so oft, wie er es tut! Insgesamt acht Tore hat Moser am Konto. Mit seinem Doppelpack im gegen Italien schoss er das ÖFB-Team direkt ins WM-Finale!

WM-Held Moser: „Stehen verdient im Finale“

Nicolas Jozepovic

Zwei Treffer – drei Torvorlagen: auch Nicolas Jozepovic glänzt bei der WM in Katar!

Der Mittelstürmer wechselte 2019 von der SV Donau Jugend zur SK Rapid Jugend, ehe es 2022 nach Salzburg zur Liefering Jugend ging. Noch im selben Jahr schloss er sich der Akademie von Red Bull Salzburg an, wo er derzeit in der U18 spielt.

Auch er war bereits in der U15 und U16 im Nationalteam im Einsatz, 2024 debütierte er in der U17. Beim Match gegen Mali in der Gruppenphase der WM gibt es dann den ersten Treffer des 17-Jährigen, gegen Neuseeland legte er nach.

Jozepovic wusste schon nach WM-Halbfinaleinzug: „Sind hier noch nicht fertig“

Hasan Deshishku

Bei allen WM-Matches im Einsatz war Hasan Deshishku. Vier Tore gehen bisher auf sein Konto – zuletzt trifft er im Achtelfinale gegen England.

National blieb der Wiener seiner Heimat bisher treu: Gestartet hat die Karriere des 17-Jährigen beim SC Team Wiener Linien (heute: TWL Elektra). 2022 folgte der Wechsel in die Akademie des FK Austria Wien. Anfang des Jahres debütierte er bei den Young Violets Austria Wien, mit denen er in die ADMIRAL 2. Liga aufstieg.

Nach Einsätzen in der U15- und U16-Nationalmannschaft spielt auch Deshishku seit September 2024 für die U17. Beim Match gegen Mali schießt er Österreich zum 2:0, gegen Neuseeland legt er gleich doppelt und gegen England gibt es dann seinen vierten WM-Treffer!

Kampfansage von Deshishku: „Der Pott kommt nach Hause“

Vasilije Markovic

Einen ähnlichen Werdegang hat Markovic hinter sich. Auch er war und ist bisher nur in Wien aktiv. Der 17-Jährige begann beim SC Team Wiener Linien und wechselte 2018 in die Jugend des FK Austria Wien. 2022 folgte dann der Schritt in die Akademie, wo er aktuell in der U18 spielt.

Markovic trug das rot-weiß-rote Trikot bereits in der U15 und U16, für die U17 erzielte er bislang einen Treffer – und zwar im Freundschaftsspiel gegen Finnland 2024. Bei der WM war er bisher bei allen Partien im Einsatz, beim WM-Auftakt gegen Saudi-Arabien wurde er zum „Player of the Match“ gewählt.

Nach dem Sieg gegen Saudi-Arabien spricht Markovic über den starken WM-Auftakt

Daniel Posch

Noch kein einziges Gegentor hat Torwart Daniel Posch in der laufenden WM kassiert!

Der 17-Jährige startete seine Karriere in der Jugend des UFC Strallegg, wechselte 2022 in die Akademie Steiermark – Sturm Graz U15 und ein Jahr später in die U16. 2024 ging es für Posch dann ins Ausland zum 1.FSV Mainz 05, wo er aktuell in der U19 spielt.

Für Österreich ist er in der U16 in vier Partien im Einsatz gewesen, in der U17 achtmal. Mit Posch im Tor hat die U17-Nationalmannschaft noch kein einziges Match verloren. Besonders stark tritt er auch wieder bei der WM auf: Abgesehen von der Partie gegen Neuseeland hütete er in allen Begegnungen das österreichische Tor und blieb dabei in allen sechs Spielen ohne Gegentreffer.

Dominik Dobis

Im Turnierverlauf zählte Dobis eindeutig zu den Leistungsträgern der Auswahl von Teamchef Hermann Stadler. Im Match gegen England dann der Rückschlag: Dobis zog sich einen Kreuzbandriss zu.

Der österreichisch-slowakische Mittelstürmer war bis 2022 in Wien aktiv. Gestartet hat er beim SV Hirschstetten im Jahr 2013. Über Rapid und Liefering wechselte er 2022 in die Akademie von Red Bull Salzburg, wo er mittlerweile in der U18 spielt.

2022 war sein erster Einsatz in einer National-Jugendmannschaft. Er ist sowohl in der U15 als auch in der U16 für Österreich zum Zug gekommen. Acht Treffer hat er in der U17 bereits am Konto. Zuletzt trifft er beim WM-Match gegen Neuseeland.

Dobis nach dem Sieg Österreichs gegen Mali in Katar

Loris Husic

In Kufstein geboren, spielte Husic in der Jugend beim SV Wörgl. 2016 wechselte er nach Deutschland zum TSV 1860 München – zunächst in die Jugend, später in die U16 und aktuell spielt er dort in der U19.

Nach Nationalmannschaft-Einsätzen in der U15 und U16 hat er bereits 12 Matches in der U17 bestritten und dabei einen Treffer erzielt. Beim Freundschaftsspiel im Oktober gegen Italien schoss Husic Österreich zum 1:0. Bei der WM war er bisher in vier Partien im Einsatz, zuletzt im Halbfinale gegen Italien.

Rafael Feldinger

Aus dem WM-Kader nicht wegzudenken ist Rafael Feldinger, der in Katar bisher bei jedem Match im Einsatz war.

Nach seinem Karrierestart bei der Jugend des SV Seekirchen standen für Feldinger ab 2020 alle Zeichen auf Red Bull. Angefangen beim FC Red Bull Salzburg Jugend, ging es für den Verteidiger dann in die Akademie, wo er aktuell in der U18 spielt.

Im Nationalteam kam Feldinger ebenfalls schon in der U15 und U16 zum Einsatz. Für die U17 konnte er sich 2024 bei der EM-Quali gegen Norwegen erstmals in die Torschützenliste eintragen.

Feldinger nach Gruppenphase: „Man merkt, dass jeder für jeden kämpft“

Kenny Nzogang

Viel Wechsel, aber Wien treu – das beschreibt die bisherige Laufbahn von Kenny Nzogang wohl am besten. Seine Karriere begann in der Jugend des SC Maccabi Wien, führte ihn anschließend zum ASK Elektra, zum Floridsdorfer AC, weiter zum Favoritner AC und schließlich zum SC Red Star Penzing. 2022 wechselte er in die Akademie des SK Rapid, seit diesem Jahr spielt er für Rapid II.

Das rot-weiß-rote Trikot hat er bereits in der U15 getragen und wurde dann in der U17 erneut eingesetzt. Auch bei der WM war bereits fünfmal im Einsatz. Als Kind war Nzogang außerdem als Kinderdarsteller tätig: Er hat im österreichischen Film „Angelo“ mitgespielt.

„Unser Ziel ist noch nicht erreicht“: Nzogang will mit U17-Team ins WM-Finale

Luca Weinhandl

Der 16-jährige Grazer startete seine Fußball-Karriere bei der Jugend des SV Wildon. Nachdem er den Verein 2014 verlassen hat, startete er 2015 bei der Jugend des SK Sturm Graz durch und blieb den Steirern treu. 2022 ging es für ihn dann in die Akademie, seit Anfang des Jahres spielt er jetzt beim SK Sturm Graz II.

In der Jugendnationalauswahl debütierte er 2024 in der U15. Bei der U17-Weltmeisterschaft war er – bis auf die Partie gegen Mali, bei der er gesperrt war – bei jeden Match im Einsatz.

Weinhandl nach dem 2. WM-Sieg

Jakob Werner

Jakob Werner begann seine Karriere beim Salzburger AK 1914 und wechselte 2014 in die Jugend des FC Red Bull Salzburg. Von dort ging es in die Akademie, wo er alle Altersstufen durchlief und jetzt in der U18 aktiv ist.

Das Nationaltrikot trug Werner bereits in der U16. Sein Debüt in der U17 feierte er bei der laufenden WM in Katar, bei der er bisher bei allen Matches im Einsatz war. Für vier Torvorlagen ist er verantwortlich. Zuletzt hat er im Halbfinale gegen Italien das 1:0 durch Johannes Moser vorgelegt.

Schon nach drei WM-Matches zeigt sich Werner optimistisch

Florian Hofmann

Wie auch Pokorny stand Hofman bis auf eine Partie – gegen Neuseeland in der Gruppenphase – bei jedem WM-Match die volle Spielzeit am Platz.

Wie einige seiner Teamkollegen spielt auch Hofmann aktuell in der U18 der Red-Bull-Akademie in Salzburg. Gestartet hat seine Karriere aber in der Jugend beim SV Siezenheim. Dorthin kehrte er auch nach einem Abstecher zum HSV Wals Jugend zurück. 2019 folgte dann der Wechsel in die Jugend des FC Red Bull Salzburg und von dort aus in die Akademie.

Schon seit der U15 trägt er das rot-weiß-rote Trikot. Bei der aktuellen WM war er bei sechs Partien im Einsatz.

Hofmann über den Auftaktsieg und den Stellenwert seiner WM-Teilnahme

Ifeanyi Ndukwe

Mit Ndukwe hat die U17-Nationalmannschaft bereits einen Bundesligaspieler im Kader! Der fast zwei Meter große Wiener startete seine Laufbahn in der Jugend beim WAF Brigittenau. Anschließend wechselte er zum FK Austria Wien Jugend, durchlief dann sämtliche Altersklassen in der Akademie. Anfang des Jahres ging es für ihn zu den Young Violets, im August debütierte er in der 2. Liga. Zur laufenden Saison 2025/26 rückte Ndukwe dann in den Bundesligakader der Wiener auf. Sein Vertrag läuft bis 2028.

Sein Debüt in der Nationalmannschaft gab er 2024 beim U17-Freundschaftsspiel gegen Finnland. Wegen einer Gelbsperre saß Ndukwe im Halbfinale gegen Italien auf der Bank, bei den anderen WM-Matches war er im Einsatz.

Der Verteidiger nach dem WM-Viertelfinalsieg gegen Japan

Filip Aleksic

Salzburg durch und durch ist Filip Aleksic: Auch er kommt aus dem Red Bull-Stall. Zuerst kickte er in der Jugend, dann ging es in die Akademie – dort ist er jetzt in der U18 aktiv.

In der Nationalmannschaft hat Aleksic bereits einige Einsätze hinter sich – und diese waren durchaus erfolgreich. Tore schoss er sowohl in der U15, der U16 und U17. In der laufenden WM stand er bei jedem Match am Platz.

Aleksic über den Zusammenhalt im Team und den Achtelfinal-Gegner England

Daniel Frauscher

Gestartet hat der Mittelstürmer seine Laufbahn bei der TSV Utzenaich Jugend. Danach ging es für ihn nach Ried: 2017 in die Jugend der SV Ried und 2022 dann in die dortige Akademie. Aktuell ist er dort in der U18 aktiv.

Sein Debüt im rot-weiß-roten Trikot feierte er in der U16 beim Freundschaftsspiel gegen die Schweiz. Bei der U17-WM war er seit dem zweiten Match gegen Mali in der Gruppenphase bei jeder Partie im Einsatz.

„Richtig guter Gegner“ – Frauscher vor Duell gegen Japan

Julian Halmich

Halmichs Karriere begann bei der Jugend des SV Gottsdorf Marbach Persenbeug Jugend. 2020 wechselte er zum SC Wieselburg, ehe es für in die AKA St. Pölten ging. Hier hat er sämtliche Altersklassen durchlaufen und spielt aktuell in der U18.

Im Oktober dieses Jahres feierte Halmich sein Debüt im österreichischen Nationalteam der U17. Bei der WM in Katar stand er im Spiel gegen Neuseeland in der Startelf.

Emil Ganser

In der Jugend des UFC Leopoldskron-Moos gestartet, wechselte Ganser 2017 zum Salzburger AK 1914. 2021 schloss er sich der Akademie von Red Bull Salzburg an, wo er derzeit in der U18 spielt.

Für Österreich lief Ganser bereits in der U16 und U17 auf. Sein erster WM-Einsatz erfolgte beim letzten Gruppenspiel gegen Neuseeland. Dort stand er ebenfalls in der Startformation.

Nach dem 2. WM-Match hoffte Ganser noch auf Einsatzzeit beim nächsten Spiel

Sergej Savic

Auch Sergej Savic feierte beim Spiel gegen Neuseeland sein Debüt in der WM-Startelf. Die Karriere des Innenverteidigers startete in der Admira Wacker Jugend. 2022 schloss er sich der AKA Admira Wacker an und durchlief dort alle Altersstufen. Seit diesem Jahr kickt er bei den Admira Wacker Panthers.

Schon seit der U15 ist Savic Bestandteil des Nationalteams. Auch er hatte seinen erstem WM-Einsatz bei der Partie gegen Neuseeland. Im Halbfinal-Match gegen Italien war er in der Startelf.

Paul Scharner

Scharners Laufbahn startete in der Jugend des SV Wienerwald. 2017 folgte der Wechsel zum FK Hagenbrunn und später zum SCU Kilb. 2019 ging es für Scharner in die SVg Purgstall Jugend. 2021 folgte dann der Schritt in die AKA St. Pölten, wo er aktuell in der U18 spielt.

Auch er spielte bereits in der U15 und U16 für Österreich. Bei der WM stand er beim Match gegen Neuseeland im Tor.

Christof Katzmayr

Bei der WM noch nicht im Einsatz war Torwart Christof Katzmayr. Gestartet hat der 17-Jährige seine Fußballkarriere bei der SU Bad Leonfelden Jugend ehe er 2o22 in die LASK Jugend gewechselt ist. Von dort aus ging es in die Akademie der Linzer. Er durchlief dort sämtliche Altersklassen und kickt seit heuer bei den LASK Amateuren OÖ.

Im Nationalteam-Trikot war er bisher einmal im Einsatz: in der U17 bei einem Freundschaftsspiel gegen Schottland.

(Bilder: GEPA/IMAGO)