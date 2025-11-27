Finale: Jetzt wartet der U17-Europameister

Heute fällt die Entscheidung! Österreichs U17-Nationalmannschaft hat sich makellos ins Finale der Weltmeisterschaft in Katar gespielt. Dort wartet als letzte Hürde Portugal – ein Team, das sich heuer bereits zum Europameister gekrönt hat.

Mit einem 2:0 gegen Italien im Halbfinale feierte Österreichs U17 einen historischen Sieg: Noch nie zuvor hat sich eine heimische Fußball-Nationalmannschaft ins Endspiel einer Weltmeisterschaft gekickt. Jetzt ist für Österreich der Titel das Ziel.

Markovic über U17-WM-Finale

U17-WM-Finale gegen Europameister

Gespielt wird heute nicht auf den Plätzen der Aspire Academy, sondern im Khalifa International Stadium – vor tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern.

Mit Portugal steht dem ÖFB-Team ein starker Gegner gegenüber. Die Mannschaft hat in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfolge gefeiert und bei der Europameisterschaft in diesem Jahr ihre Qualität gezeigt: Im Finale setzte sie sich mit 3:0 gegen Frankreich durch und holte sich den Titel. Leicht wird die Aufgabe für Österreich also nicht: 19 der 21 Spieler im WM-Kader standen auch im EM-Aufgebot 2025. Neu hinzugekommen sind lediglich David Rodrigues und Miguel Figueiredo, der im laufenden Turnier bereits einen Treffer und drei Torvorlagen verbuchen kann.

Elfmeter ins Finale

So souverän Österreich ins Endspiel einzog, so hart musste Portugal im Halbfinale kämpfen: Denn nach 90 torlosen Minuten ging es gegen Brasilien ins Elfmeterschießen – und das hatte es in sich. Die ersten acht Spieler trafen allesamt. Dann war Portugals Torwart Romario Cunha dran und verschoss seinen Elfmeter. Brasilien hätte damit mit einem weiteren Treffer ins Finale einziehen können – der entscheidende Schuss ging aber an den Pfosten. Damit begann der Sudden-Death-Modus und Portugal gewann schließlich bei einem Stand von 6:5 und löste damit das Final-Ticket.

Für Brasilien geht es im Match gegen Österreichs Halbfinal-Gegner Italien heute um Platz drei.

Starke Nerven: Portugals U17 folgt Österreich ins WM-Finale

7 Spiele, 7 Siege

Österreichs U17-Auswahl steht heute völlig zurecht im WM-Finale. Nicht nur wurden alle sieben Spiele gewonnen, sondern zeigt auch die Torbilanz von 17:1, wie stark die Mannschaft um Kapitän Jakob Pokorny ist. Portugal hat bisher sechs Partien gewonnen, nur gegen Japan musste sich die Mannschaft in der Gruppenphase mit 1:2 geschlagen geben.

Mit acht Toren besetzt außerdem ein Österreicher Platz 1 in der WM-Torschützenliste: Johannes Moser vom FC Liefering liegt zwei Treffer vor dem Portugiesen Anisio. Vier von vier Elfmeter hat Moser im Turnierverlauf verwandelt – zuletzt schießt er Österreich als Player of the Match mit einem Doppelpack ins Finale. Wieder fallen die beiden Treffer in der zweiten Spielhälfte – so wie 16 der bisherigen 17 österreichischen WM-Tore.

Moser-Doppelpack sichert den Sprung ins WM-Finale

