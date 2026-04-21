Finaleinzug! Lens & Baidoo träumen weiter von erstem Cup-Titel

Der RC Lens darf vom ersten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte träumen.

Die Mannschaft aus Nordfrankreich setzte sich im Halbfinale des Coupe de France mit 4:1 (3:1) gegen Ligarivale FC Toulouse durch und steht damit zum vierten Mal im Endspiel. 1948, 1975 und zuletzt 1998 hatte Lens das Finale jeweils verloren. ÖFB-Teamspieler Samson Baidoo wirkte bei Lens bis zur 64. Minute mit.

Tore von Florian Thauvin (9., Foulelfmeter), dem früheren Hannover-Stürmer Allan Saint-Maximin (18.), Matthieu Udol (35.) und Adrien Thomasson (74.) brachten dem Tabellenzweiten der Ligue 1 den Erfolg. Santiago Hidalgo (21.) hatte für den zweimaligen Pokalsieger Toulouse (1957 und 2023), der sein drittes Endspiel angestrebt hatte, verkürzt.

Lens im Finale gegen Straßburg oder Nizza

Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch (21.00 Uhr) Racing Straßburg und der OGC Nizza gegenüber. Das Finale findet am 22. Mai (21.00 Uhr) im Stade de France von Saint-Denis statt. Titelverteidiger Paris Saint-Germain war überraschend im Sechzehntelfinale am Stadtrivalen Paris FC gescheitert (0:1).

(SID/Red.).

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