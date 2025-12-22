Finanzielle Risiken: Milan gegen Como findet doch nicht in Australien statt

Das Spiel der italienischen Fußball-Meisterschaft zwischen Topklub AC Milan und Como, dem Verein von ÖFB-Teamverteidiger Stefan Posch, findet im Februar doch nicht in Perth in Australien statt.

Darauf einigten sich die Serie A und die westaustralische Regierung am Montag einvernehmlich. Grund für die Absage seien finanzielle Risiken wegen zusätzlicher Auflagen, die der asiatische Fußballverband (AFC) kurzfristig auferlegte, erklärten die involvierten Parteien.

Die Partie der 24. Runde findet am 8. Februar während der Olympischen Winterspiele in Norditalien statt, in der Milan-Heimstätte findet zwei Tage zuvor die Olympia-Eröffnungsfeier statt. „Wir bedauern das Scheitern dieses Projekts und sind fest davon überzeugt, dass dies eine verpasste Chance für die internationale Förderung des italienischen Fußballs ist“, kommentierte Ezio Simonelli, der Präsident der Serie A. Die Fans hatten die Idee stark kritisiert. Im Oktober war bereits der Plan der spanischen LaLiga verworfen worden, die Partie zwischen dem FC Barcelona und Villarreal in Miami auszutragen.

