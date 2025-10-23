Fiorentina-Duell: Österreichische Bilanz spricht gegen Rapid

In der UEFA Conference League trifft der SK Rapid am Donnerstag (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – mit Sky Stream das Spiel live streamen) auf die Fiorentina. Wenig Mut macht dabei ein Blick in die Vergangenheit: Demnach steht Rapid klar in der Außenseiterrolle.

Fünfmal hatten es die Hütteldorfer bisher mit den Italienern zu tun. Vier Matches verlor Rapid, eines – 2023 – konnte man für sich entscheiden. Damals triumphierten die Wiener im Playoff-Hinspiel der Conference League gegen Fiorentina mit 1:0. Vor 23.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Allianz Stadion war von einem „Sensations-Sieg“ die Rede.

Zum Matchwinner wurde damals Stürmer Marco Grüll. Er punktete in seinem 100. Pflichtspiel für Rapid mit einem Foulelfmeter und führte das Team – damals mit einer rein österreichischen Startelf – zum Sieg.

Die Ausgangslage für das Rückspiel war also keine schlechte, die Euphorie sollte dennoch nicht lange halten: Nach einer 0:2-Niederlage verpassten die Hütteldorfer schließlich die Gruppenphase.

Zunächst schafften es die Grün-Weißen ohne Gegentor in die Pause, der Matchwinner der Italiener – Nicolas Gonzalez – erzielte in der zweiten Hälfte dann aber zwei Tore. Nach dem ersten Treffer in der 59. Minute wurde Rapids Scheitern schließlich in der 90. Minute mit einem umstrittenen Elfmeter besiegelt.

LASK: Historische Pleite gegen Fiorentina

Ein bitteres Debakel gegen Fiorentina gab es aus österreichischer Sicht erst vergangenen Dezember. Der LASK kassierte in der Ligaphase der Conference League mit 0:7 eine eindeutige Schlappe gegen den italienischen Club.

Es war eine der höchsten Niederlagen eines österreichischen Teams in der Geschichte des Europacups – genauer gesagt die zweithöchste Europacup-Pleite eines Bundesliga-Vereins jemals. Höher verloren hat zuvor nur der FC Tirol – und zwar mit 1:9 gegen Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel des Meistercups, dem Vorgänger der Champions League.

Highlights: ACF Fiorentina – LASK 7:0

Herzog: 0:7-Debakel für LASK „das Schlimmste, was passieren konnte“

Österreichische Bilanz spricht klar gegen Rapid

Am Donnerstag könnte Rapid mit einem Sieg die Österreich-Bilanz im Europacup-Vergleich mit italienischen Clubs zumindest ein wenig aufbessern. Aber nur „ein wenig“, denn die Zahlen sprechen doch weiterhin eine eindeutige Sprache.

Insgesamt sind österreichische Teams seit 1955 103-mal gegen Clubs aus Italien im Einsatz gewesen – davon wurden nur 18 Siege und gleich 60 Niederlagen eingefahren. Gegen Fiorentina waren es insgesamt neun Matches, davon wurden fünf verloren, zwei gewonnen. Neben dem Sieg von Rapid 2023 war es der FC Tirol Innsbruck, der die Italiener im Jahr 2000 zum ersten Mal besiegen konnte.

Beitragsbild: GEPA