Fiorentina-Manager Joe Barone mit 57 Jahren gestorben

Der Manager des italienischen Fußball-Erstligisten Fiorentina, Joe Barone, ist am Dienstag im Alter von 57 Jahren nach einem Herzstillstand gestorben. Dies teilte der Tabellenachte der Serie A mit. Der Generaldirektor des Vereins war am Sonntag kurz vor Anpfiff des Ligaspiels bei Atalanta Bergamo zusammengebrochen. Barone wurde sofort in ein Krankenhaus nach Mailand gebracht und dort operiert. Die Hoffnung, dass er wieder gesund wird, erfüllte sich jedoch nicht.

Der gebürtige Sizilianer hatte viele Jahre in den USA verbracht und war zwischenzeitlich auch Vizepräsident von Cosmos New York, dem ehemaligen Verein von Franz Beckenbauer. Seit 2019 arbeitete er als rechte Hand des US-italienischen Clubbesitzers Rocco Commisso bei der Fiorentina. Barone hinterlässt Frau und Kinder. Das Spiel Atalanta gegen Fiorentina wurde abgesagt, einen neuen Termin gibt es noch nicht.

(APA)/Bild: Imago