Fiorentina-Manager nach Herzstillstand in kritischem Zustand

Der Manager des italienischen Erstligisten Fiorentina wird nach einem Herzstillstand kurz vor einem Serie-A-Spiel bei Atalanta Bergamo weiter intensivmedizinisch behandelt. Wie der Club aus Florenz am Montag mitteilte, wurde Generaldirektor Joe Barone in einer Mailänder Klinik operiert und befinde sich in kritischem Zustand.

Außerdem bestätigte der Verein, dass der 57-jährige Barone am Sonntagnachmittag einen Herzstillstand erlitten hatte.

Spiel zwischen Fiorentina und Atalanta abgesagt

Nach dem Vorfall wurde das Spiel der Fiorentina in Bergamo abgesagt. Spieler und Trainer des Clubs sowie Barones Ehefrau eilten italienischen Medienberichten zufolge ins Krankenhaus San Raffaele im Nordosten Mailands, das weniger als eine Autostunde von Bergamo entfernt ist. Wann die Partie zwischen den zwei Teams, die um einen Europacup-Startplatz kämpfen, nachgeholt wird, ist ungewiss.

