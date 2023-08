Fiorentina reist ohne Fans, aber mit viel Qualität zu Rapid

Die jüngsten beiden 5:0-Erfolge kommen Rapid in Anbetracht der nächsten Europacuphürde gerade recht. Mit der Fiorentina baut sich im Hinspiel des Conference-League-Play-offs am Donnerstag (19.00 Uhr) vor den Hütteldorfern Italiens zweifacher Meister auf, der in der Vorsaison erst im Finale des Bewerbs an West Ham gescheitert ist. Immerhin keine Probleme werden die Auswärtsfans bereiten: Sie sind nach Ausschreitungen im Rahmen des ECL-Finales im Juni gesperrt.

Bereits vor dem Match war es im Prager Stadtzentrum zu Ausschreitungen zwischen Anhängern von Fiorentina und West Ham gekommen. Während der Partie wurde Florenz-Kapitän Cristiano Biraghi mit Trinkbechern beworfen, seine stark blutende Wunde am Hinterkopf musste mit einem Turban verarztet werden. West Ham gewann das Finale schließlich 2:1, beide Teams wurden mit Strafen bedacht. Die Engländer dürfen zweimal nicht die Auswärtstribünen füllen, die Florentiner einmal. Fanduelle – und seien es nur gesangliche – bleiben am Donnerstag in Hütteldorf also aus.

Amrabat und Co. nur dank Juve-Ausschluss im Europacup

Die sportliche Herausforderung dürfte aber ohnehin groß genug sein – noch dazu kommt sie wie Stadtrivale Austria in Violett daher. Auch wenn die Titel in Serie A (1956, 1969) und Europacup der Cupsieger (1961) schon mehr als 50 Jahre her sind, gehört der Verein doch nach wie vor zum erweiterten Kreis der italienischen Spitzenteams. Die Elf von Trainer Vincenzo Italiano, die die Vorsaison als Achter der Serie A abschloss, ist auch vom Kaderwert her Mitglied in den Top Acht der Liga. Den rund 24 Mio. Euro Rapids stehen in dieser Hinsicht laut transfermarkt.at 274 Mio. Euro der Fiorentina gegenüber.

Allerdings hätte Platz acht den „Gigliati“ (Lilien) eigentlich gar nicht zur Europacup-Qualifikation gereicht. Erst der Ausschluss von Juventus Turin wegen Verstößen gegen die Finanzregularien machte den Weg frei für das Team des italo-amerikanischen Präsidenten und Medienunternehmers Rocco Commisso, der den Club 2019 kaufte. Große Namen wie jene der Ex-Kicker Gabriel Batistuta, Luca Toni oder Rui Costa hat die Truppe aktuell nicht zu bieten, Qualität ist freilich genug vorhanden. Erwähnt seien an dieser Stelle etwa Argentiniens Teamstürmer Nicolas Gonzalez, oder Mittelfeldmotor Sofyan Amrabat, eine tragende Säule von Marokkos Halbfinal-Erfolg bei der WM in Katar.

Vor gut 60 Jahren machte zweifacher italienischer Meister mit Rapid kurzen Prozess

So oder so erwartet Rapid am Donnerstag „eine coole europäische Nacht“ (Leopold Querfeld) gegen einen „übermächtigen Gegner“ (Guido Burgstaller). Bleibt für Grün-Weiß nur zu hoffen, dass es besser läuft als in den bisher einzigen Duellen im Herbst 1961. Damals unterlag die Truppe um Rudolf Flögel dem Titelverteidiger in der 2. Runde des Cupsiegerbewerbs auswärts erst mit 1:3, ehe man auch zu Hause eine 2:6-Watschen kassierte.

(APA) / Bild: Imago