Fiorentina verzichtet gegen Rapid auf Topstürmer Jovic

Fiorentina-Angreifer Luka Jovic reist für das Hinspiel des Conference-League-Playoffs gegen den SK Rapid nicht mit nach Wien.

Die Italiener nominierten den 30-fachen serbischen Teamstürmer nicht für ihr Aufgebot, wie aus der Kaderliste, die jedes Team der UEFA vorab melden muss, hervorgeht.

Laut italienischen Medienberichten soll der ehemalige Frankfurt- und Real-Stürmer kurz vor einem Wechsel innerhalb der Liga zu Milan stehen.

Jovic war in der vergangenen Saison Stammspieler bei der Fiorentina und hatte mit sechs Treffern in 13 Einsätzen großen Anteil am Conference-League-Sieg des Serie-A-Klubs.

60-Millionen-Flop von Real

Der Serbe war 2019 für 63 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid gewechselt. Bei den Königlichen fand sich Jovic jedoch überhaupt nicht zurecht und erzielte in 51 Pflichtspielen nur drei Treffer.

Im vergangenen Sommer ging er ablösefrei nach Florenz, wo er in 50 Pflichtspielen 13 Treffer erzielte (fünf Assists).

Bild: Imago