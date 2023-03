FIS-Chef Eliasch für Weltcupfinale an zwei Wochenenden

via

via Sky Sport Austria

FIS-Präsident Johan Eliasch spricht sich für die Ausdehnung des Alpin-Weltcupfinales auf zwei Wochenenden aus, um Entscheidungen in Speed-Rennen unter der Woche zu vermeiden.

„Die Idee ist, dass wir die Technik-Disziplinen am ersten Wochenende fahren, dann werden wir während der Woche andere Events ansetzen wie Abfahrtstrainings, den Teambewerb oder die Kombination, am letzten Wochenende tragen wird dann die Speed-Disziplinen aus“, sagte Eliasch in einem ORF-Interview.

Das derzeitige Finale in Andorra hat am Mittwoch mit den Abfahrten begonnen und endet am Sonntag mit Technik-Rennen. Kommende Saison ist Saalbach Austragungsort der Weltcup-Abschlussbewerbe. Laut aktuellem Plan sind die Rennen vom 20. bis 24. März 2024 angesetzt. Fixiert wird der nächste Kalender wie üblich im Mai.

Eliasch ist außerdem gegen radikale Schritte bezüglich der Parallel-Formate und der Kombination. Bevor man diese aufgebe oder zu drastische Änderungen vornehme, müsse alles unternommen werden, um die bestmöglichen Formate herauszufinden, so der umstrittene Chef des Weltverbandes.

(APA)/Bild: GEPA