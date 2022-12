Fivers Margareten im European Cup ausgeschieden

Die Handballer der Fivers Margareten sind in der dritten Runde des EHF European Cups ausgeschieden. Nach einem 33:35 im Hinspiel mussten sich die Wiener am Samstag beim slowenischen Verein RD Riko Ribnica erneut knapp mit 28:30 (16:17) geschlagen geben. Meister Krems hatte sich nach dem 27:29 im Hinspiel gegen RK Vojvodina und nach heftigen Ausschreitungen der serbischen Fans rund um die Begegnung gegen ein Antreten im Rückspiel in Serbien entschieden.

Bei den Frauen steht Wiener Neustadt ebenfalls vor dem Aus. Die Niederösterreicherinnen mussten sich im Hinspiel des Sechzehntelfinales in Skopje/Nordmazedonien gegen Gjorche Petrov klar mit 26:45 (11:21) geschlagen geben. Das Rückspiel findet am Sonntag (18.00 Uhr) ebenfalls in Skopje statt. Auch Vizemeister WAT Atzgersdorf steht am Sonntag (13.00 Uhr) in Gijon nach einem 18:33 im Hinspiel vor einer fast unlösbaren Aufgabe.

(APA)/Bild: GEPA