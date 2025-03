Saisonaus für Bayern-Star Davies – auch Upamecano fällt aus

Auch Dayot Upamecano fällt für mehrere Wochen aus. Beim französischen Innenverteidiger wurden freie Gelenkkörper im linken Knie festgestellt, wodurch er den Münchnern für eine längere Zeit nicht zur Verfügung stehen wird.

Bayern in der Bundesliga und Champions League gefordert

Der FC Bayern trifft am Samstag (ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 2 – mit dem SkyX-Traumpass live streamen) in der deutschen Bundesliga auf den FC St. Pauli. Acht Spieltage vor Schluss liegen die Münchner sechs Punkte vor Leverkusen.

In der Champions League treffen die Münchner in Viertelfinale auf Inter (Dienstag, 8. April ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – mit dem SkyX-Traumpass live streamen). Das Rückspiel findet dann am 16. April in Mailand statt.