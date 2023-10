Fix! BVB verlängert mit Top-Talent

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Top-Talent Jamie Bynoe-Gittens langfristig verlängert.

Der 19-jährige Engländer unterschrieb ein neues Arbeitspapier bis zum 30. Juni 2028. Das gab die Borussia am Montag bekannt. Der vorherige Vertrag war bis zum 30. Juni 2025 gültig.

„Jamie ist ein Versprechen für die Zukunft. Ein Flügelstürmer, der enorm hohes Tempo mitbringt, ständig Eins-gegen-Eins-Situationen sucht, sie durch seine technische Qualität lösen, Mitspielern Torgelegenheiten verschaffen oder selbst zum Abschluss kommen kann. Wir sind überzeugt davon, dass seine Entwicklung längst nicht abgeschlossen ist und freuen uns, dass sich Jamie trotz des großen Interesses mehrerer Topklubs in Europa vorzeitig für eine langfristige Zukunft beim BVB entschieden hat“, sagt Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl.

Statement von Bynoe-Gittens

Jamie Bynoe-Gittens sagt: „Ich bin stolz, dass Borussia Dortmund mir die Gelegenheit gibt, einen so langfristigen Vertrag zu unterschreiben. Auch in den für mich verletzungsbedingt etwas schwierigeren Phasen der vergangenen Monate habe ich immer den Glauben und das Vertrauen des Klubs gespürt. Ich fühle mich unglaublich wohl in dieser Mannschaft, in dieser Stadt, in diesem Stadion. Der BVB war immer mein erster Ansprechpartner, weil er über viele Jahre hinweg gezeigt hat, dass er jungen Spielern Einsatzzeit auf höchstem Niveau gibt, wenn sie durch Leistung überzeugen. Ich wünsche mir, dass ich gemeinsam mit meinem Klub den nächsten Schritt gehen kann und möchte meinem Team durch Tore, Vorlagen und harte Arbeit auf dem Platz helfen.“

Bynoe-Gittens verfügt über große Fähigkeiten, Tempo und Dribbling zählen zu seinen Stärken. Im April 2022 feierte er als 17-Jähriger sein Bundesliga-Debüt unter Trainer Marco Rose. Insgesamt absolvierte er bislang 27 Pflichtspiele für die Schwarz-Gelben, dabei gelangen ihm drei Tore und eine Vorlage.

Verletzungen bremsen Bynoe-Gittens aus

Es hätten durchaus auch schon mehr Partien sein können, doch Schulterverletzungen bremsten das Top-Talent seit September vergangenen Jahres immer wieder aus. Beim 1:0-Sieg gegen Wolfsburg feierte der Teenager zuletzt sein Startelf-Comeback nach sechs Monaten.

Bynoe-Gittens war 2020 aus der Nachwuchsabteilung von Manchester City zum BVB gewechselt. Dort sieht der Youngster nun auch seine weitere Zukunft.

(Red.)

Bild: Imago