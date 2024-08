Fix! City kassiert Rekordablöse für Stürmer

Was sich schon länger angebahnt hatte, ist nun offiziell: Julian Alvarez wechselt von Manchester City zu Atletico Madrid. Atletico bestätigt den Transfer am frühen Montagabend.

Julian Alvarez verlässt Manchester City und wechselt nach Spanien. Atletico Madrid sichert sich nach Sky Informationen für 75 Millionen Euro die Dienste des argentinischen Star-Stürmers. Mit möglichen Bonuszahlungen kann diese Summe noch auf 95 Millionen Euro ansteigen. Damit wird Alvarez zum teuersten Verkauf in der Vereinsgeschichte der Skyblues.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

In Madrid unterschreibt der 24-Jährige einen Vertrag bis 2030. Alvarez stand in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend in 54 Pflichtspielen auf dem Platz und konnte 19 Tore erzielen.

Alvarez‘ schönste Treffer in der Premier League



Nicht verpassen! „Transfer Update – die Show“

Der heiße Transfer-August mit „Transfer Update – die Show“ – immer montags und freitags um 18 Uhr im TV auf Sky Sport News, online auf skysport.de und in der Sky Sport App. Dazu „Transfer Update – Express“ – immer kompakt – immer Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, jeweils um 18 Uhr – nur im TV auf Sky Sport News! Infos, Hintergründe, Einordnungen: so verpasst Ihr keine wichtigen Transfer-News.

Beitragsbild: Imago