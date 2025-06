Fix! Ex-Altach-Coach Magnin unterschreibt bei Schweizer Topklub

Nun ist es offiziell: Ex-Altach-Trainer Ludovic Magnin wird neuer Coach beim FC Basel.

Sky berichtete bereits am Freitag über eine bevorstehende Vertragsunterschrift.

Magnin bewahrte Altach 2022 vor dem Abstieg

Der 46-Jährige absolvierte als Spieler insgesamt 134 Spiele für den VfB Stuttgart und 67 Partien für Werder Bremen, bevor er 2012 seine aktive Karriere beendete und seine Trainer-Laufbahn startete. Der Schweizer war zuletzt Cheftrainer bei Lausanne-Sport. Zuvor rettete Magnin in der Saison 2021/22 in der letzten Runde der ADMIRAL Bundesliga den SCR Altach vor dem Abstieg, die Admira musste den Gang in die 2. Liga antreten. Insgesamt stand er 13 Mal an der Seitenlinie der Vorarlberger.

„Ludos Qualitäten sowie das Know-how als ehemaliger Spieler und auch als Cheftrainer sind unbestritten», sagte Basel-Sportdirektor Daniel Stucki. „Er kennt den Schweizer Fussball in- und auswendig und bringt gleichzeitig auch schon internationale Erfahrung mit. Er weiss genau, was es braucht, um mit einem Team Titel zu gewinnen und er bringt mit seiner unterstützenden, manchmal sehr emotionalen Art und Weise ein Element an die Seitenlinie, welches wir schätzen und einer Mannschaft guttut. Wir hatten in der vergangenen Saison viele Probleme gegen einen immer hervorragend eingestellten FC Lausanne-Sport – wir freuen uns darum sehr, dass Ludo künftig unsere Mannschaft trainieren und auf die Gegner einstellen wird.“

Magnin erhält beim FC Basel einen Zweijahresvertrag bis 2027.

(Red.)

Bild: Imago