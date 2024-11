Fix: Vieira neuer Genoa-Coach

Patrick Vieira soll den italienischen Erstligisten Genoa zum Klassenerhalt führen.

Der 48-jährige Franzose wurde am Mittwoch als Nachfolger von Alberto Gilardino präsentiert, von dem sich der Tabellen-17. der Serie A tags zuvor getrennt hatte. Der Arbeitgeber des bisher nicht eingesetzten Ex-St.-Pölten-Tormanns Franz Stolz hat in den ersten zwölf Runden nur zehn Punkte geholt, das Tabellenende ist nur zwei Zähler entfernt.

Vieira, der in seiner aktiven Spielerkarriere u.a. Arsenal als Kapitän angeführt hatte, war bis Sommer Trainer von Racing Straßburg in der französischen Ligue 1. Zuvor hatte er mit New York City (2016-2018), Nizza (2018-2020) und Crystal Palace (2021-2023) auch schon andere Erstligisten gecoacht.

(APA)

Bild: Imago