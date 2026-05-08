Fixer Abstieg droht: Blau-Weiß Linz bei WSG Tirol unter Druck

Nach vergebener Chance will die WSG Tirol im letzten Heimspiel der Saison den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga fixieren.

Mit einem Unentschieden am Samstag (Samstag ab 16 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria!)gegen Blau-Weiß Linz wären die Tiroler durch. Die Linzer brauchen einen Sieg, um das Tabellenende verlassen zu können.

Für Blau-Weiß Linz wird es in der Bundesliga eng. Nach fünf ungeschlagenen Spielen in Folge erlitten die Linzer gegen Ried eine 0:2-Niederlage. Die Folge: erneut der letzte Tabellenplatz. Bei nur zwei ausstehenden Runden dürfen sie nun nicht mehr patzen. Die Vorzeichen für die Auswärtspartie stehen allerdings nicht gut. Ein Magen-Darm-Virus hat die Mannschaft im Griff. „Wir können noch nicht seriös voraussagen, wer am Ende zum Anpfiff auf dem Platz stehen wird“, sagte Trainer Michael Köllner. Zudem wird Kapitän Fabio Varesi-Strauss wegen einer Gelbsperre fehlen.

Semlic: „Für sie ist es ein Finale“

Dennoch stellt sich WSG-Trainer Philipp Semlic auf ein hartes Heimspiel ein. „Für Blau-Weiß Linz geht es um alles. Für sie ist es ein Finale. Wir müssen uns darauf einstellen, dass da eine Wucht kommt“, sagte er. Trotz der 0:4-Niederlage gegen den GAK können die Tiroler am Samstag daheim den Klassenerhalt besiegeln. Die WSG ist im Tivoli Stadion seit drei Spielen ungeschlagen. Das Ziel ist für Semlic klar: „Wir wollen unser Maximum erreichen, um Blau-Weiß Linz niederzuringen.“ Semlic kann erneut auf Lukas Hinterseer setzen. Der Tiroler trainiere trotz Verletzung im Sprunggelenk und sei für das Match verfügbar.

(APA).

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