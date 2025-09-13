Flick wütend: Yamal bei Einsatz für Spanien verletzt

Barcelona-Trainer Hansi Flick hat verärgert auf den Ausfall von Jungstar Lamine Yamal für das Spiel gegen den FC Valencia am Sonntagabend reagiert.

Flick kritisierte insbesondere die langen Einsätze von Yamal für Europameister Spanien in der WM-Qualifikation bei den klaren Siegen in Bulgarien (3:0) und in der Türkei (6:0). „In jedem Spiel lagen sie mit mindestens drei Toren vorne, er spielte 79 und 73 Minuten. Zwischen den Spielen hat er nicht trainiert. Das ist keine Rücksichtnahme auf die Spieler“, sagte der ehemalige DFB-Teamchef.

Yamal schon „mit Schmerzen“ zum Nationalteam

Dabei sei das 18 Jahre alte Offensivjuwel schon „mit Schmerzen zur Nationalmannschaft gefahren, hat nicht trainiert und Schmerzmittel bekommen“, erklärte Flick, der zudem seinen Austausch mit Nationaltrainer Luis de la Fuente bemängelte: „Vielleicht liegt es einfach daran, dass mein Spanisch nicht gut ist und sein Englisch nicht gut. Die Kommunikation könnte besser sein.“ Mit de la Fuente habe es nur einen kurzen Austausch per SMS gegeben.

Yamal droht aufgrund seiner Leistenprobleme auch für den Champions-League-Auftakt des spanischen Meisters am Donnerstag bei Newcastle United auszufallen. „Ich war auch schon für die Nationalmannschaft zuständig und weiß, wie hart dieser Job sein kann. Aber die Kommunikation mit den Vereinen war immer gut“, sagte Flick.

(SID) / Bild: Imago