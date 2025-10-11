Flyers Wels nach drittem Sieg BSL-Tabellenführer

Die Flyers Wels haben zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der Basketball Superliga der Männer übernommen. Die Oberösterreicher feierten am Samstag bei den weiter punktelosen Panthers Fürstenfeld mit einem 78:73 (39:40) den dritten Sieg im dritten Spiel.

Meister Oberwart Gunners bezwang SKN St. Pölten 88:71 (44:43).

Im Duell zweier davor siegloser Mannschaften setzten sich die Traiskirchen Lions in Eisenstadt gegen die Dragonz dank eines starken dritten Viertels mit 65:54 (29:28) durch. Der Vizemeister ist damit weiter Tabellenletzter.