Fofana-Transfer in die Serie A vor Abschluss

Ein Abgang beim GAK bahnt sich an: Der Wechsel von Sadik Fofana in die Serie A steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Der Wechsel des Mittelfeldspielers zu US Lecce scheint beschlossene Sache zu sein (Sky berichtete). Wie der italienische Erstligist am Samstagvormittag vermeldete, wurde eine Einigung mit dem GAK über einen Transfer erzielt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Fofana bringt dem GAK hohe Ablöse

Die ausstehenden medizinischen Tests sollen am Montag stattfinden. Der Vertrag des 22-Jährigen beim GAK wäre noch bis 2027 gelaufen, daher wird eine Ablöse für den Mittelfeldspieler fällig. Diese soll sich nach Informationen der Krone im mittleren bis oberen sechsstelligen Bereich befinden.

Fofana wechselte im Jänner 2025 von Bayer Leverkusen nach Graz. Im GAK-Trikot absolvierte der 22-Jährige insgesamt 16 Pflichtspiele.

Bild: GEPA