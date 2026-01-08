Sky-Info: Serie-A-Klub an GAK-Profi Fofana interessiert

Nach der Verpflichtung von Tormann Franz Stolz könnte es beim GAK bald zu einem Abgang kommen. Laut Sky-Informationen ist der italienische Verein US Lecce an Mittelfeldspieler Sadik Fofana interessiert.

Beide Vereine haben bereits konkrete Gespräche über den 22-jährigen Mittelfeldspieler geführt. Eine Einigung gibt es noch nicht.

Fofana beim GAK gesetzt

Fofana, der im Jänner 2025 von Bayer Leverkusen in die Steiermark wechselte, hat beim GAK noch einen Vertrag bis Sommer 2027. In der laufenden Saison kam der achtfache Teamspieler aus Togo insgesamt 16 Mal für die Elf von Trainer Ferdinand Feldhofer zum Einsatz.

Nach Sky-Infos haben auch andere Klubs Interesse am gebürtigen Deutschen. Fofana wurde bei Alemannia Aachen und Leverkusen ausgebildet. Nach Leihen zum 1. FC Nürnberg und Fortuna Sittard (Niederlande) startete der defensive Mittelfeldakteur beim GAK erstmals richtig durch.

