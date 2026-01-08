GAK verstärkt sich per Leihe mit neuem Tormann

Der GAK hat sein Torhüterteam verstärkt und Franz Stolz verpflichtet. Der 24-Jährige unterschrieb einen Leihvertrag bis Sommer und soll zusätzliche Optionen auf der Position zwischen den Pfosten bringen.

Stolz stammt aus der Akademie der Kapfenberger SV und durchlief dort mehrere Stationen – von der Jugend über Rapid/KSV III bis hin zur zweiten Mannschaft und zur Kampfmannschaft der „Falken“. Bereits am 1. Juni 2019 feierte er sein Profidebüt in der 2. Liga. Bis zum Ende der Saison 2020/21 absolvierte er insgesamt 35 Pflichtspiele für Kapfenberg. Auch gegen den GAK stand Stolz bereits im Tor, unter anderem beim 3:1-Heimsieg der KSV im Februar 2021.

Stationen in Österreich und im Ausland

International sammelte Stolz früh Erfahrung im Nachwuchs des ÖFB-Teams. Er kam fünfmal für die U18-Auswahl zum Einsatz und absolvierte ein Spiel für die U21. Zu seinen damaligen Mitspielern zählten unter anderem Patrick Wimmer, Junior Adamu, Nicolas Seiwald, Alexander Prass und Romano Schmid.

Im Sommer 2021 wechselte der Torhüter zum SKN St. Pölten, wo er sich als Stammkraft etablierte und in 53 Pflichtspielen zum Einsatz kam. Im Jänner 2024 folgte der Wechsel ins Ausland zum italienischen Serie-A-Klub CFC Genua. Zwar blieb ihm ein Pflichtspieleinsatz verwehrt, Stolz trainierte dort jedoch unter namhaften Trainern wie Alberto Gilardino und Patrick Vieira und sammelte Erfahrung im internationalen Umfeld.

In der Saison 2024/25 wurde er an Rapid Bukarest verliehen. Für den rumänischen Hauptstadtklub absolvierte er 13 Pflichtspiele, von denen nur zwei verloren gingen.

Wawra: „Kann eine starke Persönlichkeit auf dem Platz sein“

GAK-Sportdirektor Tino Wawra erklärte, man habe nach Analyse der Herbstsaison entschieden, das Torhüterteam zu erweitern: „Franz Stolz bringt sicherlich einige Fähigkeiten mit, die uns helfen werden. Zudem hat er auch im Ausland seine Erfahrungen gemacht, die ihm sichtlich dabei geholfen haben, eine starke Persönlichkeit auf dem Platz sein zu können.“

Bild: GAK