Sky Sport Austria goes WM: Der „Rot-Weiß-Roadtrip“ quer durch die USA

Johannes Brandl und Labinot Spahiu begleiten die Fußball-WM im Sky Sport Austria-Campervan

Sky berichtet nicht nur von allen Stationen des ÖFB-Teams, sondern nimmt die User:Innen auf eine Reise quer durch die USA mit

Der „Rot-Weiß-Roadtrip“ sorgt für ein fannahes Erlebnis auf allen digitalen Kanälen von Sky Sport Austria

Sky Sport Austria geht neue Wege in der WM-Berichterstattung. Zusätzlich zur digitalen Rundumberichterstattung auf allen Sky Sport Austria Kanälen begleitet ab 6. Juni ein mobiles Reporter-Duo das ÖFB-Team quer durch die USA. Sky Moderator Johannes Brandl und Content Creator Labinot Spahiu berichten täglich aus einem eigens für Sky präparierten Campervan. Das Duo wird bei ihrem „Rot-Weiß-Roadtrip“ nicht nur sämtliche Stationen des ÖFB-Teams um die Spieltermine begleiten, sondern beleuchtet vor allem das spezielle Flair des Turniers. Egal ob in den riesigen Stadien von Dallas oder Kansas City, oder auf den staubigen Straßen zwischen Kalifornien und Texas – die Sky Sport Austria Community ist auf allen digitalen Kanälen stets hautnah dabei.

Der Van selbst wird mit dem neuesten Kamera-, Ton- und Schnittequipment ausgestattet. So kann der gesamte Content vor Ort aufgezeichnet, verarbeitet und direkt veröffentlicht werden – völlig mobil und ortsungebunden. Dieses Konzept ermöglicht den beiden Sky Reportern eine flexible Routenplanung, um die besten Perspektiven auf Land und Leute zu ermöglichen. Neben Social Media Reels und Videos für skysportaustria.at und die Sky Sport Austria App sind auch Langformate wie Podcasts geplant. Der „Rot-Weiß-Roadtrip“ ist Teil des Sky Sport Austria WM-Programms, das während des gesamten Turnierverlaufs die Berichterstattung auf den digitalen Plattformen des Senders bestimmt und inhaltlich und technisch viele Neuerungen bringt.

Carl-Michael Drack, Head of Sports Publishing & Platforms: „Als Sportsender Nummer 1 ist die Fußball-WM in den USA für uns ein Highlight dieses Sportjahres. Wir haben ein umfassendes WM-Programm entwickelt, mit dem wir unseren User:Innen das Turnier so erlebbar wie möglich machen wollen. Deshalb haben wir uns auch bewusst für ein Konzept abseits der klassischen Medienreise entschieden. Mit Johannes Brandl und Labinot Spahiu haben wir ein mobiles Duo in den USA, das On Air-Kompetenz, technische Fähigkeiten und Social Media Know-How verbindet und täglich für tolle Bilder und spannenden Content sorgen wird. Ich wünsche dem ÖFB-Team und meinen Kollegen eine möglichst lange und aufregende Reise durch die USA und freue mich darauf, den Campervan erstmals im Einsatz zu sehen.“