Football-Legende Brady steigt bei englischem Traditionsklub ein

American-Football-Legende Tom Brady steigt beim englischen Fußball-Zweitligisten Birmingham City ein. Dies verkündete der Traditionsklub am Donnerstag. Der siebenmalige Super-Bowl-Champion wird Anteilseigner bei den Blues und steht künftig dem Beirat vor. Brady soll dabei mit dem Vorstand des Klubs und dem Führungsteam direkt zusammenarbeiten.

„Birmingham City ist ein ikonischer Club mit so viel Geschichte und Leidenschaft. Es ist eine echte Ehre für mich, künftig Teil der Blues zu sein“, sagte Brady: „Ich war schon Teil einiger großartiger Teams und freue mich darauf, meine Einschätzungen einzubringen, um hier in Birmingham ähnlich erfolgreich zu sein.“ Unter anderem will sich der 46-Jährige mit der sportwissenschaftlichen Abteilung des Klubs zu Themen wie der Ernährung und Regeneration austauschen.

Die Mehrheit am Klub hält die US-Firma Knighthead Capital Management LLC, mit der Brady die Partnerschaft eingegangen ist.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(SID)

Bild: Imago