„Forever Young“: Schwab verlängert bei PAOK

ÖFB-Legionär Stefan Schwab hat eine Zukunfts-Entscheidung getroffen. Der 33-Jährige verlängert bei PAOK Thessaloniki.

Schwab unterschreibt bei den Griechen einen kurzfristigen Vertrag bis Sommer 2025. Mit dem Motto „Forever young for titles“ verkündete der griechische Topklub die Verlängerung mit dem als „Mr. Effective“ genannten Österreicher.

Der Mittelfeldspieler steht seit August 2020 in Thessaloniki unter Vertrag. In der abgelaufenen Saison wurde Schwab mit PAOK Meister, in der kommenden Saison spielt der Verein in der Champions League. Der ehemalige Rapid-Kapitän hatte im exklusiven Sky-Interview im Mai bereits zugegeben, dass ihn die Königsklasse mit den Griechen reizen würde.

Schwab spricht im exklusiven Sky-Interview über seine Zukunft

(Red.) / Bild: Imago