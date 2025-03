Forfang in Quali mit Schanzenrekord – Tschofenig Dritter

Lokalmatador Johan Andre Forfang hat in der Qualifikation der Skispringer bei der Nordischen WM in Trondheim eine deutliche Ansage in Richtung der österreichischen Favoritenriege gemacht.

Der aktuelle Weltcupvierte markierte am Samstag mit 106,5 Metern neue Rekordweite auf der Normalschanze und war damit Tagesbester vor dem Deutschen Andreas Wellinger (105,5 m) und Österreichs Nummer eins, Daniel Tschofenig (102,5).

„Der Sprung war ganz okay“, meinte der im Weltcup einsam führende Tschofenig, „ich finde so Sachen heraus, Kleinigkeiten“. Am Samstag (17.00 Uhr) darf sich der Kärntner aus rot-weiß-roter Sicht die größten Chancen ausrechnen, um die Medaillen mitreden werden zudem Stefan Kraft (Tages-7./101 m) und Jan Hörl (8./100 m). Mit Maximilian Ortner (16./98 m) flog wie erwartet auch der vierte ÖSV-Adler völlig problemlos durch die Qualifikation.

