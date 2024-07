Formel 1: Der Große Preis von Belgien live auf Sky

Das Formel 1 Rennen in Spa am Sonntag ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport F1

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende im Einsatz: Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos, Reporterin Sandra Baumgartner und Moderator Peter Hardenacke

„Hardenacke trifft…“ am Samstag nach dem Qualifying – Peter Hardenacke im Gespräch mit Ralf Schumacher

Darüber hinaus: die Formel 2, die Formel 3 und der Porsche Supercup am Wochenende live auf Sky Sport F1

Sky überträgt alle 24 Rennen der Saison 2024 vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live

Nach Oscar Piastris Erfolg in Ungarn kann die Formel 1 in dieser Saison bereits sieben verschiedene Sieger vorweisen – und McLaren will nach dem ersten Doppelsieg seit Monza 2021 mehr. Die Königsklasse des Motorsports bleibt weiterhin sehr spannend, da aktuell nicht absehbar ist, wer nach dem Rennen letztlich ganz oben auf dem Podest stehen wird.

McLaren geht als Favorit ins Rennen

Dies gilt auch für den kommenden Grand Prix in Spa, zumal der Große Preis von Belgien – einer der traditionsreichsten Strecken im gesamten Rennkalender und sehr beliebt bei den Fahrern – viele schnelle und insbesondere riskante Passagen enthält. Aufgrund der Gegebenheiten geht McLaren als Favorit an den Start, sehr zum Missfallen Red Bulls, das sich von seinem letzten Update mehr erhoffte.

Ab dem heutigen Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial" live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können Motorsportfreunde alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions in Budapest live kommentiert. Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke ein.

„Hardenacke trifft…“ am Samstag nach dem Qualifying – Peter Hardenacke im Gespräch mit Ralf Schumacher

In Folge sechs von „Hardenacke trifft…“ ist Peter Hardenacke im Gespräch mit Ralf Schumacher. Der Sky Experte beschreibt hierbei u. a. seine Kindheitserinnerungen in Kerpen, erzählt von seinem Einstieg in die Formel 1 und welchen Einfluss sein Bruder Michael auf ihn hatte. Außerdem verrät er, was er vor 20 Jahren hätte anders handhaben sollen.

Formel 1 live: Sendeplan für den Großen Preis von Belgien auf Sky Sport F1

Donnerstag, 25.7.:

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 – 20:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 26.7.:

9:55 – 10:50 Uhr: Formel 3 – Training

11:05 – 12:00 Uhr: Formel 2 – Training

13:15 – 15:05 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

15:05 – 15:45 Uhr: Formel 3 – Qualifying

16:00 – 16:45 Uhr: Formel 2 – Qualifying

16:45 – 18:30 Uhr: Formel 1 – 2. Freies Training

18:30 – 19:30 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 27.7.:

9:40 – 10:45 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

12:15 – 14:05 Uhr: Formel 1 – 3. Freies Training

14:05 – 15:15 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

15:30 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17:30 – 18:30 Uhr: „Hardenacke trifft…“ – Peter Hardenacke im Gespräch mit Ralf Schumacher

18:30 – 19:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 28.7.:

8:20 – 9:30 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

9:50 – 11:15 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

11:40 – 12:30 Uhr: Porsche Mobil 1 Supercup – Rennen

13:30 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14:55 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

16:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz

18:00 – 18:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: GP Belgien

Montag, 29.7.:

14:00 – 14:30 Uhr: Analyse-Show auf Sky Sport News

Bild: Imago