Formel 1 feiert Saisoneröffnung in London

Mit ganz viel Glamour und Spektakel hat die Formel 1 ihre Saisoneröffnung in London gefeiert.

Im Millennium Dome sorgte Sänger Machine Gun Kelly für einen stimmungsvollen Auftakt, 15.000 Fans waren in der Arena vor Ort. Auch Weltmeister Max Verstappen sowie alle weiteren Formel-1-Fahrer und Teamchefs wohnten dem Spektakel bei, dabei hatten einige von ihnen angesichts der großen Inszenierung die Nase gerümpft.

Hamilton: „Kann es nicht erwarten, wieder in den Ferrari zu steigen“

Nach und nach wurden die Teams auf die Bühne gerufen, den Anfang machte Sauber: Nico Hülkenberg ließ sich an der Seite seines neuen Teamkollegen Gabriel Bortoleto und seines Chefs Mattia Binotto gebührend feiern. Alles sei neu, sagte Hülkenberg bei Sky, er freue sich auf die Herausforderung.

Die Pläne, die Formel-1-Saison derart pompös zu eröffnen, waren bei den meisten Fahrern nicht gut angekommen. „Ich hoffe, ich bin in der Woche krank“, hatte Verstappen im Vorfeld gesagt. Rekordweltmeister Lewis Hamilton betonte am Abend in London, er genieße derlei Auftritte nicht, sein Fokus liege auf dem Fahren. „Ich kann es nicht erwarten, wieder in den Ferrari zu steigen“, sagte er.

Auf der Strecke geht es am 16. März wieder zur Sache. Dort steigt der Große Preis von Australien, insgesamt sind in der 76. Saison der Königsklasse 24 Rennen geplant.

(SID/Red.)