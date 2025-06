Formel 1 gibt Kalender-Update bekannt

Den Formel-1-Piloten steht nach der laufenden Saison nur eine kurze Verschnaufpause bevor.

Wie die Königsklasse gemeinsam mit dem Welt-Automobilverband FIA am Montag mitteilte, werden die ersten Testfahrten bereits ab dem 26. Januar 2026 auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya in Spanien abgehalten – gerade einmal sieben Wochen nach dem diesjährigen Saisonfinale in Abu Dhabi.

Anlass für diese Maßnahme ist das völlig neue Reglement, das im kommenden Jahr greift und sowohl die Boliden als auch den Antrieb betrifft. In Barcelona bekommen die Teams bis zum 30. Januar fünf Tage Zeit, um zunächst unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu testen. Später folgen dann gewöhnliche Testfahrten in Bahrain, vom 11. bis 13. und vom 18. bis 20. Februar geht die Formel 1 dort auf die Strecke. Am 8. März findet das Auftaktrennen in Australien statt.

Neben der Bekanntgabe der Testzeiträume wurde am Montag zudem die Verlegung des Grand Prix in Aserbaidschan verkündet. Das Rennen findet bereits am Samstag (26. September) und damit einen Tag früher als geplant statt, um einem Nationalfeiertag Rechnung zu tragen. Dadurch beginnen die freien Trainings in Baku bereits am Donnerstag, das Qualifying folgt am Freitag.

(SID) / Artikelbild: Imago