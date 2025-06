Der Große Preis von Österreich in Spielberg bleibt langfristig Teil der Formel 1. Eine Verlängerung des entsprechenden Vertrages bis 2041 durch die Formel 1 und Strecken-Eigentümer Mark Mateschitz um elf Jahre wurde am Sonntag in Spielberg im Rahmen des heimischen Motorsport-Höhepunktes bekanntgegeben. Schon vor zwei Jahren war die Partnerschaft der Formel 1 mit dem Red Bull Ring bis 2030 verlängert worden. Zuletzt war auch der GP in Miami bis 2041 in den WM-Kalender gehievt worden.

„Es erfüllt mich mit Stolz, den Weg meines Vaters fortzuführen und die traditionsreiche Geschichte des Rennsports in der Steiermark und am Red Bull Ring zu erhalten – mit und vor allem für die Menschen in der Region“, wurde Mark Mateschitz in einer Aussendung zitiert. „Die enge Verbundenheit Österreichs mit der Formel 1 ist eine ausgezeichnete Grundlage für unsere langfristige Partnerschaft. Gemeinsam wollen wir diese Geschichte für viele weitere Jahre erfolgreich fortführen.“ Am heutigen Sonntag findet in Spielberg auch das Rennen der diesjährigen Formel-1-Saison statt (ab 13:30 Uhr live auf Sky – streame das Rennen mit Sky X!).

Österreich-GP weiter in Spielberg – Domenicali: „Tief verwurzelt in der Geschichte des Sports“

Red-Bull-Ring-Geschäftsführer Thomas Überall strich hervor, dass die Übereinkunft weitere Investitionen in die Infrastruktur auslösen werde und es eine große Wertschöpfung für die Region Murtal, das Land Steiermark und Österreich bedeute. „Der neue Vertrag ist von unschätzbarer Bedeutung für die Zukunft.“

Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1, betonte die Bedeutung des steirischen Rennwochenendes im WM-Jahr. „Der Österreich-Grand-Prix ist seit langem ein ganz besonderes Rennen für die Formel 1 und tief verwurzelt in der Geschichte des Sports“, meinte der 60-jährige Italiener. „Deshalb ist es fantastisch, dass wir ihn langfristig gesichert haben. Durch die Vision und die Leidenschaft von Dietrich Mateschitz wurden dem Rennen Investitionen und die Aufmerksamkeit zuteil, die es zu einem außergewöhnlichen Event im Formel-1-Kalender gemacht haben.“

(APA) / Bild: GEPA