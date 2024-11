Formel 1 LIVE in Las Vegas: Zeitplan, Übertragung und Rennen

Las Vegas GP live: In der Formel 1 findet das nächste Rennen am Wochenende vom 24. November statt. Hier erfährst Du, wann Start ist und wo Du das Rennen LIVE im TV und Stream bei Sky X sehen kannst.

Alle Infos zur Übertragung vom Großen Preis von Las Vegas gibt es hier im Überblick.

In der Formel 1 steht der Große Preis von Las Vegas an. Die Fahrer und Teams messen sich dort auf dem Las Vegas Strip Circuit.

Im letzten Rennen in Brasilien holte sich Max Verstappen (RedBull) einen Sensationssieg. Der Niederländer fuhr von Startplatz 17 nach ganz vorne und feierte damit einen womöglich vorentscheidenden Sieg zum erneuten Titelgewinn. Der Verlierer des Rennens ist Lando Norris (McLaren), der mit einem sechsten Platz wichtige Punkte im WM-Titelkampf verliert. Verstappen könnte bereits in Las Vegas seinen vierten Weltmeistertitel holen, wenn er den Grand Prix vor Norris beendet.

Auch eng bleibt es im Rennen um die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Nur 49 Punkte trennen das derzeit führende McLaren-Team vom drittplatzierten Titelverteidiger Red Bull Racing. Als Zweitplatzierte hat auch die Scuderia Ferrari noch alle Chancen auf den ersten Titel seit 2008.

Wer gewinnt das 22. Rennen dieser Saison? Alle Infos zum Grand Prix in Las Vegas gibt es in der folgenden Übersicht:

Sky X: Formel 1 im Livestream

Formel 1 Zeitplan: Übertragung aus Las Vegas

Das Formel-1-Rennen in Las Vegas findet am Sonntag, den 24. November, statt. Die Formel-1-Termine und den Zeitplan des Wochenendes gibt es hier im folgenden Überblick:

Dein Live-Programm am Donnerstag, 21. November 16:30-16:45 Uhr || FORMEL 1 – Warm Up – Das Motorsport Spezial || Live auf Sky Sport Formel 1

19:15 -20:15Uhr || FORMEL 1 – Pressekonferenz Fahrer || Relive auf Sky Sport F1

Dein Live-Programm am Freitag, 22. November 03:15 -05:00 Uhr || FORMEL 1 – 1. FREIES TRAINING || Live auf Sky Sport F1

05:30 -06:30 Uhr || FORMEL 1 – Pressekonferenz Teamchefs || Live auf Sky Sport F1

06:45 -08:30 Uhr || FORMEL 1 – 2. FREIES TRAINING || Live auf Sky Sport F1 und Sky Sport Top Event

Dein Live-Programm am Samstag, 23. November 03:15 -05:00Uhr || FORMEL 1 – 3. FREIES TRAINING || Live auf Sky Sport F1

06:30 -08:30 Uhr || FORMEL 1 – QUALIFYING || Live auf Sky Sport F1 und Sky Sport Top Event

08:30 -09:00 Uhr || FORMEL 1 – Pressekonferenz Qualifying || Live auf Sky Sport F1

Dein Live-Programm am Sonntag, 24. November 06:00 -06:55 Uhr || FORMEL 1 – Vorberichte – GP Las Vegas || Live auf Sky Sport F1

06:55 -08:45 Uhr || FORMEL 1 – RENNEN || Live auf Sky Sport F1 und Sky Sport Top Event

08:45 -09:30 Uhr || FORMEL 1 – Analysen & Interviews || Live auf Sky Sport F1 und Sky Sport Top Event

09:30 -10:00 Uhr || FORMEL 1 – Pressekonferenz Rennen || Live auf Sky Sport F1 und Sky Sport Top Event

10:00 -10:30 Uhr || FORMEL 1 – Ted’s Notebook: GP Las Vegas || Live auf Sky Sport F1 und Sky Sport Top Event

Das Sky Sport F1 Team

Sascha Roos und Sky-Experte Ralf Schumacher kommentieren für euch das Rennwochenende in Las Vegas und Moderator Peter Hardenacke berichtet gemeinsam mit Sky-Experte Timo Glock von der Strecke.

Formel 1 LIVE auf Sky

Nur Sky überträgt alle 24 Rennen der Saison 2024 vom ersten freien Training bis zur finalen Pressekonferenz nach der Siegerehrung live.

Formel 1 Highlights im VIDEO auf skysportaustria.at

Die Highlights des Rennens und spektakuläre in-Race-Videos bekommt Ihr nach Rennende hier auf skysportaustria.at und in der Sky Sport Austria App! Alle Informationen zur Formel 1 bei Sky sind auch hier abrufbar.

F1 LIVE auf Sky Q: UHD und On-Board-Channel

(skysport.de)