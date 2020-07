Fortgeschrittene Gespräche: Zieht es Schwab nach Griechenland?

Der Vertragspoker rund um Stefan Schwab geht in die nächste Runde. Der griechische Klub PAOK Saloniki soll großes Interesse an dem ehemaligen Rapid-Kapitän äußern. Auch weitere Klubs aus dem Ausland wie Al-Ittihad Kalba aus Dubai oder Serie-A-Abstiegskandidat US Lecce sollen um den Salzburger buhlen.

Verlässt der ehemalige Kapitän die Hütteldorfer also tatsächlich nach sechs Jahren und 241 Spielen in Grün-Weiß? Die Gespräche in Griechenland sollen schon durchaus konkret sein. Ein Verbleib in Wien scheint immer unwahrscheinlicher. Der Salzburger hat schon des öfteren betont, dass er eine baldige Lösung anstrebt. Dass ihn ein Engagement außerhalb von Österreich, vor allem in Italien, reizen würde, ist kein Geheimnis.

Eines dieser Angebote für Schwab kommt wohl von Al-Ittihad Kalba aus Dubai! Es soll sehr lukrativ sein. #scr #schwab https://t.co/zvp9EJgWIj — Thomas Trukesitz (@ThomasTrukesitz) July 28, 2020

Beitragsbild: GEPA