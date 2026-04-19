Fosso „fliegt“! Fragwürdiger Elfmeter für Sturm Graz

Ryan Fosso fliegt, Schiedsrichter Walter Altmann zeigt auf den Punkt.

In der Anfangsphase des Bundesliga-Topspiels zwischen dem LASK und Sturm Graz ist es zu einer sehr strittigen Elfmeter-Entscheidung gekommen. In der 6. Minute kommt der Sturm-Akteur im Strafraum der Gastgeber zu Fall, der Unparteiische entscheidet auf Strafstoß.

Die komplette Szene inklusive VAR-Check

In der Zeitlupe wird jedoch klar: Fosso sucht wohl den Kontakt mit Gegenspieler Ismaila Coulibaly. Im Anschluss kommt es zu einem längeren VAR-Check samt On-Field-Review. Durchaus überraschend bleibt die Entscheidung von Altmann bestehen.

Sky-Kommentator David Eder ist sich sicher: „Das ist eine Schwalbe (…). Fosso springt regelrecht in seinen Gegenspieler hinein.“ Sky-Experte Andreas Herzog teilt diese Einschätzung: „Man muss nur schauen, wo sein (Fosso, Anm.) rechter Fuß hingeht, der geht nicht nach vorne, sondern rechts zum Gegenspieler (…). Für mich war das kein Elfmeter.“

Den fälligen Strafstoß verwandelt Otar Kiteishvili (10.) souverän.

Kiteishvili verwandelt vom Punkt

Ist der Strafstoß für Sturm Graz gerechtfertigt? Stimmt ab!