Fountas-Berater Hagmayr reagiert auf Barisic-Interview: „Wir wollen eine gemeinsame Lösung finden“

Max Hagmayr, Spielerberater von Taxiarchis Fountas, hat auf die Aussagen von Rapids Geschäftsführer Sport Zoran Barisic reagiert. Barisic erklärte im Sky-Interview, dass Fountas aufgrund einer für ihn „unerklärlichen“ Verletzung gegen Austria Klagenfurt nicht zur Verfügung gestanden ist. Außerdem erinnerte Barisic den 26-jährigen Griechen an seine vertraglichen Pflichten.

„Niemand muss Taxi Fountas daran erinnern, dass er einen Vertrag bei Rapid und vertragliche Verpflichtungen hat. Das heißt auch zu spielen, wenn er fit ist. Taxi hat sich nach dem Abschlusstraining aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage gesehen der Mannschaft helfen zu können und zu spielen“, sagt Hagmayr.

Barisic kündigte zudem an, Fountas am Montag untersuchen zu lassen, um zu „schauen, was da tatsächlich los ist“. „Diagnosen von außen sind im Moment nicht zielführend. Fountas hat viele tolle Spiele für Rapid abgeliefert und immer alles für Rapid gegeben“, erklärt Hagmayr und fügt an: „Ich verstehe nicht, dass das Thema so hoch gepusht wird, bei Rapid läuft gerade doch alles gut. Wir werden uns nächste Woche gemeinsam mit dem Verein an einen Tisch setzen, um eine Lösung zu finden, zu der alle Beteiligten stehen können.“

„Wir müssen das in dieser Woche erledigen“

Dennoch möchten Fountas und sein künftiger MLS-Verein D.C. United den Transfer schnellstmöglich über die Bühne bringen. Eine Einigung mit Rapid ist dafür allerdings nötig, denn Fountas besitzt noch einen Vertrag bis Ende Juni in Hütteldorf. „Er hat Vertrag bis Sommer und es bedarf der Zustimmung von Rapid für einen Wechsel. Diese hat Fountas bis jetzt noch nicht bekommen. Ich denke, dass wir das in dieser Woche erledigen müssen. Wir wollen eine gemeinsame Lösung auf sachlicher Basis finden. Emotionen sind in dieser Situation nie vorteilhaft.“