Fountas-Klub DC United entlässt Trainer

Am Tag nach dem 3:0-Sieg in der dritten Runde des US Open Cups gegen Flower City Union hat DC United Trainer Hernan Losada entlassen. Das gab der Klub von Ex-Rapidler Taxi Fountas am Mittwoch bekannt.

Während Fountas beim Cup-Spiel nicht im Kader stand, trug Ex-Austrianer Ola Kamara mit seinem Doppelpack maßgeblich zum Aufstieg der Gäste bei.

Der Einzug in die nächste Runde des Cup-Bewerbs kann allerdings den misslungenen Start in die MLS-Saison nicht beschönigen. Nach zwei Siegen zum Start, kassierten die Hauptstädter vier Niederlagen in Folge, zuletzt, eine 2:3-Pleite nach 2:0-Führung gegen Austin FC, bei der Fountas sein Debüt feierte.

Mit sechs Punkten belegt der vierfache MLS-Champion den letzten Platz in der Eastern Conference. Interimistischer Nachfolger von Losada wird der bisherige Co-Trainer Chad Aston, der bereits seit 2007 beim Klub arbeitet.

Bild: Imago