Fountas-Triplepack: MLS-Rekord für Ex-Rapidler

Taxiarchis Fountas hat sich bei DC United in der MLS als absoluter Glücksgriff erwiesen. Der Grieche erzielte beim Sieg gegen Orlando City einen Hattrick. Sein ehemaliger Rapid-Teamkollege Ercan Kara traf auf der Gegenseite für Orlando.



Beim 5:3-Sieg avancierte der 26-Jährige nicht nur zum Matchwinner, sondern egalisierte sogar einen Torrekord. Fountas steht bei neun Toren und drei Assists in seinen ersten zehn MLS-Spielen, das gelang zuvor nur drei anderen Spielern.

Fountas traf bereits in den ersten acht Spielminuten zweimal, in der 51. Minute machte er den Hattrick perfekt. Nach einer Stunde wurde der Offensivspieler ausgewechselt. Ercan Kara erzielte bei der 3:5-Klatsche gegen Fountas und Co. sein siebtes Saisontor. Für einen Punktgewinn reichte es für das Team aus Florida dennoch nicht.

With his first-career MLS hat trick tonight, @dcunited’s Taxi Fountas now has 12 combined goals and assists (9 goals, 3 assists) in his first 10 MLS games, tied for the most in @MLS history by a player in his first 10 career games, joining Adama Diomande, Kaku & Eduardo Hurtado. pic.twitter.com/w9wMFjUV9s

— MLS Communications (@MLS_PR) July 5, 2022