Fragen und Antworten: Wohin geht Salah? Wen holt Liverpool?

Mohamed Salahs Ankündigung, den FC Liverpool zu verlassen, ist das große Thema der Woche. Ein ereignisreicher Transfer-Sommer steht bevor. Wie geht es für den Ägypter weiter? Wen wollen die Reds als Nachfolger holen? Sky Sport Austria beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wer hat die Entscheidung getroffen, dass Salah geht?

Nach Informationen von Sky Sports UK handelt es sich beim Abgang im Sommer um eine gemeinsame Entscheidung von Liverpool, Salah und den Beratern des Spielers. Es scheint eine für alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung zu sein. Einerseits verlässt der Ägypter die Reds ablösefrei und hat im Sommer somit deutlich mehr Wechseloptionen. Andererseits kann der LFC Salahs Jahresgehalt von ca. 22 Millionen Euro einsparen.

Hat Salahs Abschied Auswirkungen auf Arne Slots Zukunft?

Nein, der Salah-Abschied hängt nicht direkt mit der Zukunft von Slot (Vertrag bis 2027) zusammen. Die Reds und Slot konzentrieren sich jetzt darauf, nach dem Premier League-Triumph im Vorjahr, den Henkelpott und den FA-Cup zu gewinnen.

Wohin führt Salahs nächster Schritt?

Alles ist offen. Das bestätigte auch Rami Abbas, Salahs Berater, auf der Plattform X: „Wir wissen nicht, wo Mohamed in der nächsten Saison spielen wird. Das bedeutet auch, dass es niemand sonst weiß.“

Eine Wechseloption bleibt die Wüste – genauer gesagt Saudi-Arabien. Der amtierende Meister Al Ittihad verlor seinen Starspieler Karim Benzema, der im Januar zu Al-Hilal wechselte, und sucht dringend einen gleichwertigen Ersatz. Al Ittihad hat in der Vergangenheit bereits versucht, Salah zu verpflichten und unterbreitete ein mündliches Angebot von über 150 Millionen Pfund.

Al Hilal und Al Ahli sind die beiden anderen vom saudischen Staatsfonds PIF geführten Vereine, die für eine Verpflichtung Salahs in Frage kämen.

Neben einem Verbleib in Europa ist auch die MLS eine denkbare Option. Antoine Griezmann wird im Sommer von Atletico Madrid dorthin wechseln, und nach dem Erfolg von Lionel Messi in den USA gibt es dort einige Vereine, die nur allzu gern einen Spieler vom Kaliber Salah verpflichten würden.

(skysport.de)/Beitragsbild: Imago