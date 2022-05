Frankfurt in Lostopf 1 gesetzt! Auch Salzburg ein möglicher CL-Gegner der Eintracht

via

via Sky Sport Austria

Eintracht Frankfurt hat sich in einem wahren Final-Krimi (5:4 i.E. gegen Glasgow Rangers) den Triumph in der Europa League gesichert. Der Erfolg hat auch für die kommende Saison einen schönen Nebeneffekt für die SGE.

Denn die Hessen haben sich dadurch für die kommende Champions League qualifiziert. Der amtierende EL-Sieger ist neben dem CL-Sieger und den Meistern aus England, Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich und Portugal in Lostopf 1 gesetzt.

Frankfurt – Rangers: Die Highlights im Video

Damit geht die Eintracht in der Gruppenphase der Königsklasse den allergrößten Brocken aus dem Weg. Doch auch in den anderen Lostöpfen tummeln sich zahlreiche Hochkaräter und namhafte Teams, sodass weitere magische Europapokal-Nächte auf die Eintracht und ihre Fans warten.

So kann es in der kommenden Saison auch zum Duell von Glasners Eintracht mit dem FC Salzburg kommen, der in Topf 3 gesetzt sein wird. Für Frankfurt könnte es außerdem zum Wiedersehen mit dem FC Barcelona (Topf 2) kommen. Weitere mögliche Gegner aus diesem Topf wären unter anderem der FC Chelsea oder Atletico Madrid.

Aus Lostopf 3 dürfte – Stand jetzt – der SSC Neapel der derzeit namhafteste Gegner sein. In Lostopf 4 wartet unter anderem Celtic Glasgow.

Die Lostöpfe im Überblick (soweit bislang bekannt)

Topf 1

Englischer Meister

Real Madrid

FC Bayern

Italienischer Meister

Paris Saint-Germain

FC Porto

Eintracht Frankfurt

CL-Sieger

Topf 2

Juventus Turin

FC Barcelona

Atletico Madrid

Chelsea

RB Leipzig

FC Sevilla

Zweiter in England

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sky Sport Austria (@skysportaustria)

Topf 3

FC Salzburg

Schachtjor Donezk

Bayer Leverkusen

SSC Neapel

Sporting Lissabon

Lissabon Borussia Dortmund

Topf 4

Celtic Glasgow

FC Brügge

Topf noch offen

Manchester City

FC Liverpool

Ajax Amsterdam

Bild: Imago